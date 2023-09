BBVA-Aktie zieht an: Steigerung der Zwischendividende bei BBVA

Wie die BBVA am Mittwochabend mitteilte, soll die Zwischendividende um ein Drittel steigen. Die Aktionäre sollen im nächsten Monat 0,16 Euro je Aktie in bar bekommen, im Vergleich zu der Zwischendividende von 0,12 Euro je Anteilsschein, die im letzten Jahr gezahlt wurde.Zeitweise steigt die BBVA-Aktie in Madrid um 0,70 Prozent auf 7,50 Euro.

DJG/DJN/cbr/mgo

MADRID (Dow Jones)