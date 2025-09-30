Banco Bilbao Aktie
WKN: 876152 / ISIN: US05946K1016
|Übernahmeoffensive
|
30.09.2025 09:08:46
BBVA erhöht Zwischendividende um 10 Prozent - Rekordniveau erreicht - Aktie dennoch tiefer
Die Aktionäre von Sabadell, die das Übernahmeangebot von BBVA annehmen, werden Dividende ebenfalls die erhalten, da die Auszahlung voraussichtlich nach Abschluss des Angebots erfolgen werde, teilte BBVA mit.
In ihrem Zwischenbericht für das zweite Quartal Ende Juli gab BBVA bekannt, sie gehe davon aus, kurzfristig rund 13 Milliarden Euro zur Ausschüttung an die Aktionäre zur Verfügung zu haben, unter anderem in Form von Aktienrückkäufen und Dividenden.
BBVA hat ihr Angebot für Sabadell vergangene Woche verbessert und ein reines Aktienangebot vorgelegt, das das Zielunternehmen auf Basis des Schlusskurses am Tag vor der Änderung der Bedingungen mit 17 Milliarden Euro bewertet. Das Board von Sabadell, das sich die Konditionen des vorherigen Angebots von BBVA ausgesprochen hatte, hat noch keine offizielle Stellungnahme zu der überarbeiteten Offerte abgegeben.
Das überarbeitete Angebot wurde von der spanischen Wertpapieraufsichtsbehörde genehmigt, die am Donnerstag erklärte, dass die Aktionäre von Sabadell bis zum 10. Oktober Zeit haben, um es anzunehmen.
Die BBVA hatte im Mai eine feindliche Übernahme von Sabadell eingeleitet. Eine Fusion würde die nach HSBC und Santander drittgrößte Bank Europas nach Marktwert schaffen.
Die BBVA-Aktie notiert in Madrid zeitweise 1,37 Prozent tiefer bei 16,24 Euro.
DOW JONES
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Banco Bilbao (BBVA) S.A. (Spons. ADRs)mehr Nachrichten
|
30.07.25
|Ausblick: Banco Bilbao (BBVA) veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
16.07.25
|Erste Schätzungen: Banco Bilbao (BBVA) verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
28.04.25
|Ausblick: Banco Bilbao (BBVA) veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
14.04.25
|Erste Schätzungen: Banco Bilbao (BBVA) vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Banco Bilbao (BBVA) S.A. (Spons. ADRs)mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Banco Bilbao (BBVA) S.A. (Spons. ADRs)
|16,00
|-0,62%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerPotenzieller US-Shutdown treibt Anleger um -- ATX etwas tiefer -- DAX in impulslosem Handel wenig verändert -- Börsen in Asien mit wenig Bewegung
Am heimischen Aktienmarkt sind überschaubare Verluste zu sehen. Am deutschen Aktienmarkt zeigen sich ebenfalls nur moderate Ausschläge. An den Börsen in Asien sind unterschiedliche Vorzeichen zu sehen.