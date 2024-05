BBVA unter Beschuss: Sabadell wirft Regelverstoß bei Übernahmeangebote vor - Aktien in Grün

BBVA hatte dem kleineren Wettbewerber Banco de Sabadell am Vortag offiziell ein feindliches Übernahmeangebot unterbreitet, das Sabadell mit rund 12,4 Milliarden Dollar bewertet. Ein erstes informelles Angebot zu den gleichen Konditionen hatte Sabadell bereits abgelehnt.

Das Vorgehen der Großbank BBVA, die eine Präsentation und eine Pressemitteilung unabhängig von der ursprünglichen Ankündigung veröffentlichte und später eine Telefonkonferenz mit Analysten abhielt, habe unvollständige Informationen geliefert, die den Markt beeinflussen könnten.

Sabadell habe die spanische Börsenaufsicht darüber informiert, "um den Markt mit vollständigen und transparenten Informationen zu versorgen und einen geordneten und korrekten Prozess zu gewährleisten", teilte die Bank mit.

BBVA war nicht umgehend für eine Stellungnahme zu erreichen.

Deutsche Bank Research belässt BBVA auf 'Buy' - Ziel 10,85 Euro

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für BBVA mit einem Kursziel von 10,85 Euro auf "Buy" belassen. Es sei noch ein langer Weg, schrieb Analyst Alfredo Alonso in seiner am Freitag vorliegenden Reaktion auf die nun feindliche Übernahmeofferte für die Banco Sabadell. Das Angebot sei unverändert und erscheine nicht wirklich attraktiv. Zudem hänge die Höhe wegen der Anbindung an die BBVA-Aktie vor allem vom Kurs der Aktien ab, die zunächst einen schweren Dämpfer erleiden mussten.

Die BBVA-Aktie notiert in Madrid zeitweise 1,60 Prozent höher bei 9,75 Euro, während die Banco de Sabadell-Aktie 0,59 Prozent auf 1,87 Euro steigt.

MADRID (Dow Jones) / FRANKFURT (dpa-AFX Broker)