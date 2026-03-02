|
02.03.2026 06:31:29
BDO Unibank: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
BDO Unibank präsentierte in der am 27.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,77 USD, nach 0,690 USD im Vorjahresvergleich.
Auf der Umsatzseite standen 1,67 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,59 Milliarden USD umgesetzt.
Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 2,83 USD beziffert. Im Vorjahr waren 2,68 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat BDO Unibank im vergangenen Geschäftsjahr 6,93 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,32 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BDO Unibank 6,40 Milliarden USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.