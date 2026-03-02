BDO Unibank: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

BDO Unibank präsentierte in der am 27.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,77 USD, nach 0,690 USD im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite standen 1,67 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,59 Milliarden USD umgesetzt.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 2,83 USD beziffert. Im Vorjahr waren 2,68 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat BDO Unibank im vergangenen Geschäftsjahr 6,93 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,32 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BDO Unibank 6,40 Milliarden USD umsetzen können.

