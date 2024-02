BE Semiconductor Industries: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

BE Semiconductor Industries hat am 22.02.2024 das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,735 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,531 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 172,5 Millionen USD gegenüber 146,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das abgelaufenen Gesamtjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 2,35 USD und einen Umsatz von 617,86 Millionen USD in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at