Beam Therapeutics: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Beam Therapeutics lud am 04.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 1,10 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,170 USD je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Beam Therapeutics in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 32,03 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 9,7 Millionen USD im Vergleich zu 14,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
