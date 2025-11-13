Point Capital Aktie
ISIN: US73052R1041
|
13.11.2025 05:51:05
Bearing Point Capital Nearly Liquidates Its $5 Million Sprouts Farmers Market Stake: Should Investors Sell Too?
On November 12, 2025, Bearing Point Capital, LLC disclosed a sale of 22,893 shares of Sprouts Farmers Market (NASDAQ:SFM), reducing its position by an estimated $4.7 million.According to a filing with the Securities and Exchange Commission dated November 12, 2025, Bearing Point Capital sold 22,893 shares of Sprouts Farmers Market during the third quarter. The position's value fell to $1.86 million from a level previously representing 1.2% of fund AUM. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
