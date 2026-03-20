Bechtle Aktiengesellschaft Unsponsored American Depositary Receipt Repr 5 Shs Aktie
WKN DE: A2P7ZD / ISIN: US07558Q1031
|
20.03.2026 10:42:27
Bechtle 2025 Profit Declines
(RTTNews) - Bechtle (BC8.DE) reported that its 2025 net earnings attributable to shareholders was 229.2 million euros, down 6.6% from prior year. Basic earnings per share was 1.82 euros compared to 1.95 euros. Profit before tax was 324.2 million euros, 6% below previous year.
Fiscal 2025 revenue rose 1.6% to 6.41 billion euros. Business volume rose 8.1% to 8.6 billion euros.
The Executive and Supervisory Boards will propose a stable dividend of 0.70 euros per share to the Annual General Meeting.
Shares of Bechtle are trading at 27.20 euros, down 9.45%.
For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Bechtle Aktiengesellschaft Unsponsored American Depositary Receipt Repr 5 Shs
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Bechtle Aktiengesellschaft Unsponsored American Depositary Receipt Repr 5 Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX in Grün -- DAX etwas fester -- Asiens Börsen schlussendlich im Minus - Nikkei im Feiertag
Der heimische Leitindex präsentiert sich am Freitag mit leichten Gewinnen, während auch der deutsche Leitindex etwas zulegt. Die Börsen in Fernost gingen mit Verlusten in den Feierabend.