Bechtle Aktiengesellschaft Un präsentierte Quartalsergebnisse

Bechtle Aktiengesellschaft Un äußerte sich am 20.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurden 0,16 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bechtle Aktiengesellschaft Un 0,120 USD je Aktie eingenommen.

Bechtle Aktiengesellschaft Un hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,18 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,94 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Bechtle Aktiengesellschaft Un hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 0,410 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,420 USD je Aktie gewesen.

Umsatzseitig wurden 7,23 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahr hatte Bechtle Aktiengesellschaft Un 6,82 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at