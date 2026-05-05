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05.05.2026 14:07:03
Behind the Trump Administration’s Potential Rethink on A.I.
Artificial intelligence has become a national security concern. That has federal officials rethinking how lightly it should regulate the technology.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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