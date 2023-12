Behinderungen in Niederlanden wegen Sturms erwartet - Flugausfälle

AMSTERDAM (dpa-AFX) - Wegen eines erwarteten Sturms werden am Amsterdamer Flughafen Schiphol am Donnerstag rund 200 Flüge gestrichen. Reisende müssten sich außerdem auf Verzögerungen gefasst machen, teilte der Flughafen am Mittwoch mit. Bei Windstößen von bis zu 90 Stundenkilometern könne ab mittags nur eine der Start- und Landebahnen genutzt werden. Auch der Umschlag von Gepäck von Maschinen am Boden könne beeinträchtigt sein.

Der Wetterdienst KNMI erließ für die gesamten Niederlande eine Unwetterwarnung mit der Warnstufe gelb. Es könnten Windgeschwindigkeiten von bis zu 90 Stundenkilometern und an der Küste im Norden des Landes von bis zu 110 Stundenkilometern erreicht werden. Es müsse mit abbrechenden Ästen sowie herumfliegenden Gegenständen wie Dachpfannen und Gartenmöbeln gerechnet werden. Auch auf den Straßen könne es zu Behinderungen kommen.

Bei den großen Flüssen wie Rhein und Waal rüsten die Niederlande sich außerdem für Hochwasser. Ursache ist heftiger Regen im Einzugsgebiet der Flüsse sowie Schneeschmelze in den Alpen./evs/DP/jha