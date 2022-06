Beige Book: Wirtschaftswachstum in den USA schwächt sich laut Fed ab

In allen zwölf Distrikten der Fed sei die Wirtschaftsleistung aber weiter gewachsen, heißt es in dem am Mittwoch veröffentlichten Konjunkturbericht (Beige Book). Mehrheitlich sei aber nur "ein leichtes oder bescheidenes Wachstum" beobachtet worden. Im am 20. April veröffentlichten Bericht war noch von einem insgesamt moderatem Wachstum gesprochen worden. Vier Distrikte beobachteten ausdrücklich einen Rückgang des Wachstums.

Arbeitsmarkt und Lieferketten als Herausforderungen

Zu den größten Herausforderungen zählten die schwierige Situation auf dem Arbeitsmarkt und die Störungen der Lieferketten. Steigende Zinsen, die Inflation, der Ukraine-Krieg und Pandemiefolgen seien ebenfalls genannt worden.

Die Beschäftigung sei in allen Distrikten moderat gestiegen, Arbeitskräfte seien knapp. Mit Blick auf die Inflation seien in den meisten Regionen starke oder robuste Preiserhöhungen verzeichnet worden, insbesondere bei den Input-Preisen.

Mit dem Beige Book bereitet die US-Notenbank die jeweils nächste Sitzung vor. Es ist eine Zusammenfassung von Kommentaren der zwölf regionalen Zentralbanken der USA, die über die aktuelle wirtschaftliche Lage in ihren jeweiligen Regionen berichten. Die nächste Sitzung der Fed findet am 14. und 15. Juni statt.

Im Mai hat die Fed angesichts der hohen Inflation und der drohenden Überhitzung am Arbeitsmarkt den Leitzins um 50 Basispunkte erhöht, der größte Zinsschritt seit 22 Jahren. Fed-Chef Jerome Powell und einige seiner Kollegen haben bereits signalisiert, dass nach dem großen Zinsschritt im Mai ähnliche Maßnahmen bei den nächsten beiden Sitzungen folgen werden.

WASHINGTON (dpa-AFX/Dow Jones)