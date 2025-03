Beige Book zeigt moderates Wachstum der Wirtschaftstätigkeit in den USA

Die wirtschaftliche Aktivität in den USA hat sich einer Erhebung der US-Notenbank zufolge seit Mitte Januar leicht verbessert.

Sechs Distrikte meldeten keine Veränderung, vier ein bescheidenes oder moderates Wachstum, während zwei einen leichten Rückgang verzeichneten, wie es im Konjunkturbericht Beige Book heißt. Die Verbraucherausgaben waren per saldo rückläufig, wobei Berichte über eine solide Nachfrage nach lebensnotwendigen Gütern mit einer erhöhten Preissensibilität bei Konsumgütern, insbesondere bei einkommensschwächeren Verbrauchern, einhergingen.

Das verarbeitende Gewerbe verzeichnete einen leichten Anstieg in der Mehrzahl der Distrikte. Die Vertreter des verarbeitenden Gewerbes äußerten sich allerdings besorgt über die möglichen Auswirkungen der sich abzeichnenden Handelskonflikte. Die Gesamterwartungen für die Wirtschaftstätigkeit in den kommenden Monaten waren vorsichtig optimistisch.

Die Beschäftigung stieg per Saldo leicht an, wobei vier Distrikte einen leichten Anstieg, sieben keine Veränderung und ein Bezirk einen leichten Rückgang meldeten.

In den meisten Distrikten stiegen die Preise moderat, jedoch meldeten mehrere Distrikte eine Beschleunigung des Preisanstiegs im Vergleich zum vorherigen Berichtszeitraum.

Mit dem Beige Book bereitet die US-Notenbank die jeweils nächste Sitzung vor. Es ist eine Zusammenfassung von Kommentaren der zwölf regionalen Zentralbanken der USA, die über die aktuelle wirtschaftliche Lage in ihren jeweiligen Regionen berichten. Die nächste Sitzung der US-Notenbank findet am 18. und 19. März statt. Die Preisgestaltung auf dem Markt für Zinstermingeschäfte deutet auf eine Wahrscheinlichkeit von 93 Prozent hin, dass die Fed im März den Leitzins konstant hält.

Bei der Sitzung im Januar hatte die Fed nach drei Zinssenkungen in Folge das Zinsniveau konstant gehalten. Der Leitzins blieb damit in der Spanne von 4,25 bis 4,50 Prozent. Die Aussichten für das US-Wachstum haben sich zuletzt angesichts der Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump eingetrübt. An den Märkten werden nun für dieses Jahr drei Fed-Zinssenkungen eingepreist nach nur zwei vor wenigen Wochen.

