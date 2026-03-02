02.03.2026 06:31:29

Beijing Bayi Space LCD Technology A legte Quartalsergebnis vor

Beijing Bayi Space LCD Technology A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,25 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,110 CNY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 226,1 Millionen CNY gegenüber 188,9 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,600 CNY. Im letzten Jahr hatte Beijing Bayi Space LCD Technology A einen Gewinn von 0,570 CNY je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahr hat Beijing Bayi Space LCD Technology A im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 18,86 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 871,07 Millionen CNY. Im Vorjahr waren 732,84 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

