Beijing Deep Glint Technology A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Beijing Deep Glint Technology A veröffentlichte am 27.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,20 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Beijing Deep Glint Technology A ein Ergebnis je Aktie von -0,310 CNY vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Beijing Deep Glint Technology A mit einem Umsatz von insgesamt 61,2 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 56,6 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 8,20 Prozent gesteigert.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,700 CNY beziffert. Im Vorjahr hatte Beijing Deep Glint Technology A ein Ergebnis je Aktie von -0,840 CNY vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahr hat Beijing Deep Glint Technology A im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 32,70 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 155,45 Millionen CNY. Im Vorjahr waren 117,14 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

