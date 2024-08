Beijing Electronic Zone Investment and Development stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Beijing Electronic Zone Investment and Development lud am 24.08.2024 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,11 CNY gegenüber -0,050 CNY im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 44,76 Prozent zurück. Hier wurden 219,8 Millionen CNY gegenüber 397,9 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at