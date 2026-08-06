BENTLEY SYSTEMS INC Bottom Line Rises In Q2

(RTTNews) - BENTLEY SYSTEMS INC (BSY) announced a profit for its second quarter that Increases, from the same period last year

The company's bottom line came in at $78.57 million, or $0.25 per share. This compares with $70.48 million, or $0.22 per share, last year.

Excluding items, BENTLEY SYSTEMS INC reported adjusted earnings of $109.61 million or $0.35 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 12.8% to $410.73 million from $364.11 million last year.

BENTLEY SYSTEMS INC earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $78.57 Mln. vs. $70.48 Mln. last year. -EPS: $0.25 vs. $0.22 last year. -Revenue: $410.73 Mln vs. $364.11 Mln last year.