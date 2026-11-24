WASHINGTON (dpa-AFX) - Beim US-Auslandsgeheimdienst CIA soll es nach Medienberichten vor kurzem einen mutmaßlichen Hackerangriff gegeben haben. Einige als nicht geheim eingestufte Informationen sollen so offengelegt worden sein, berichtete die "New York Times" unter Berufung auf Regierungsbeamte und weitere Personen, die von der Angelegenheit Kenntnis haben sollen. Der Sender Fox News berichtete ähnlich über den Hackerangriff.

Ein Hacker habe sich offenbar unbefugten Zugang zu mindestens einem Regierungssystem verschafft, berichtete die "New York Times" weiter. Das Datenleck betraf laut der Zeitung ein System, das öffentlich zugängliche Daten erfasst und analysiert. Betroffen war demnach auch das Büro des Direktors der Nationalen Nachrichtendienste (ODNI) - die Stelle koordiniert die US-Geheimdienste.

Es ist nicht der erste Vorfall dieser Art in jüngerer Zeit. Der Sender Fox News berichtete unter Berufung auf eine Quelle bei der Bundespolizei FBI, dass sich der nun bekanntgewordene CIA-Sicherheitsvorfall am selben Tag ereignet habe, an dem das FBI selbst in der vergangenen Woche von einem Cyberangriff betroffen war. Laut Medien ging es dabei um eine Datenbank, die von Strafverfolgungsbehörden landesweit für Informationen über Haftbefehle und Hintergrundüberprüfungen genutzt wird. Es war bereits der zweite Hackerangriff auf das FBI binnen zwei Monaten./rin/DP/mis