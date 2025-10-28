28.10.2025 19:05:38

Bericht: Rathauschefs warnen Merz vor Finanz-Kollaps

MÜNCHEN/STUTTGART (dpa-AFX) - Die Rathauschefs der Landeshauptstädte aller 13 deutschen Flächenländer wenden sich einem Zeitungsbericht zufolge wegen der kommunalen Finanzmisere an Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder. "Die Schere zwischen kommunalen Einnahmen und Ausgaben öffnet sich immer weiter", warnen sie in einem Brandbrief, aus dem die "Süddeutsche Zeitung" zitiert.

Initiiert wurde der Brief dem Bericht zufolge von Stuttgarts Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU). "Der Bund muss endlich begreifen: Die Kommunen sind absolut am Limit ihrer Leistungsfähigkeit. Wir können nicht mehr", sagte Nopper der Zeitung. Eine Sprecherin des Oberbürgermeisters bestätigte die Initiative der dpa. Der Brief selbst soll erst an diesem Mittwochmorgen veröffentlicht werden, wie sie sagte.

"Wir fordern die Bundesregierung dazu auf, in jedem Gesetzentwurf, der künftige Belastungen für kommunale Ressourcen nach sich zieht, von vornherein eine vollständige und angemessene Kompensation vorzusehen", zitiert das Blatt weiter aus dem Schreiben. Außerdem verlange man eine Wiedergutmachung für frühere Beschlüsse. "Wer bestellt hat, ohne zu bezahlen, muss dies nachholen."/avg/DP/jha

Börse aktuell - Live Ticker

ATX zum Handelsende stabil -- DAX schließt wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt und das deutsche Börsenbarometer kamen am Dienstag kaum vom Fleck. An den Aktienmärkten in Fernost ging es abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

