15.04.2026 18:26:38

Berichte: BBC plant Abbau von 2.000 Stellen

LONDON (dpa-AFX) - Bei der BBC sollen 2.000 Arbeitsplätze wegfallen. Das berichteten mehrere britische Medien unter Berufung auf Teilnehmer einer Mitarbeiterversammlung der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt in Großbritannien.

Die Maßnahme ist demnach Teil von Bemühungen, innerhalb der kommenden drei Jahre zehn Prozent Ausgaben einzusparen. Die BBC ist schon seit längerem unter großem Spardruck und musste immer wieder schmerzhafte Abstriche machen.

Erst im Februar hatte die Mutter der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten angekündigt, Kürzungen in Höhe von 600 Millionen Pfund (umgerechnet etwa 690 Mio. Euro) vornehmen zu wollen - etwa ein Zehntel der jährlichen Ausgaben.

Das Finanzierungsmodell der BBC über verpflichtende Beiträge ist seit längerem stark umstritten. Die konservative Vorgängerregierung, die der BBC Linkslastigkeit vorwarf, hatte Beitragserhöhungen zuletzt für zwei Jahre ausgesetzt. Zudem gab es Pläne, die Beiträge ganz abzuschaffen und stattdessen ein Abo-Modell einzuführen wie beim Streamingdienst Netflix.

Auch unter der aktuellen Labour-Regierung wird eine grundlegende Reform der Finanzierung diskutiert./cmy/DP/he

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