Berkshire Hathaway-Aktie unter Druck: Längste Verlustserie seit über zehn Jahren

• A-Aktie von Berkshire Hathaway mit acht Verlusttagen in Folge• Längste Verlustserie seit rund 15 Jahren• Marktkapitalisierung fällt wieder unter 1-Billionen-Dollar-Schwelle

A-Aktien von Berkshire Hathaway mit längster Verlustserie seit 2009

Die A-Aktien von Berkshire Hathaway, der Investmentholding von Starinvestor Warren Buffett, haben die letzten acht Handelstage jeweils mit Verlusten beendet. Eine Negativserie dieser Länge war bei den Papieren des Investmentkonglomerats laut "MarketWatch" zuletzt im Juni 2009 zu beobachten.

Am Freitag schloss das Papier an der NYSE bei 671.750 US-Dollar um 0,54 Prozent tiefer, insgesamt hat die A-Aktie an den letzten acht Handelstagen rund 6,2 Prozent an Wert verloren. Die 1-Monats-Performance ist mit einem Plus von 0,69 Prozent jedoch noch knapp positiv, und seit Jahresbeginn hat die Berkshire A-Aktie sogar beachtliche 23,80 Prozent hinzugewonnen.

Die B-Aktie der Buffett-Holding konnte sich in den vergangenen Handelstagen dem Abwärtssog ebenfalls nicht entziehen, die Verlustserie beläuft sich hier - dank eines Mini-Gewinns am 9. September - aktuell jedoch nur auf vier Tage in Folge. Am Freitag verzeichnete die B-Aktie von Berkshire Hathaway einen Abschlag in Höhe von 0,72 Prozent und schloss bei 447,61 US-Dollar. Ähnlich wie bei der A-Aktie liegt die 1-Monats-Performance auch hier mit plus 0,7 Prozent noch leicht im grünen Bereich, während das YTD-Wachstum stolze 25,50 Prozent beträgt.

Doch die Verlustserie kann in der neuen Handelswoche ihr Ende finden. Im Montagshandel steigt die Berkshire B-Aktie an der NYSE um 0,73 Prozent auf 450,86 US-Dollar an.

Berkshire-Chairman verkaufte Aktien - Verkaufssignal für andere Anleger?

Ein Auslöser für die aktuelle Verlustserie bei der Berkshire Hathaway-Aktie könnte der jüngste Aktienverkauf von Ajit Jain sein, der den Versicherungsbereich von Berkshire Hathaway leitet. Jain verkaufte kürzlich mehr als die Hälfte seiner A-Aktien der Buffett-Holding. Insgesamt nahm er durch den Verkauf von 200 Berkshire A-Aktien rund 139 Millionen US-Dollar ein. Laut "MarketWatch" hält der Berkshire-Chairman nun noch 166 A-Aktien sowie eine nicht näher spezifizierte Anzahl an B-Aktien.

Die Gründe für den Verkauf sind unbekannt, Anleger könnten ihn jedoch als Signal gewertet haben, dass der Insider die Berkshire-Aktie für überbewertet hält. Immerhin hat das Papier kürzlich auch eine deutliche Rally hingelegt, in deren Rahmen die Marktkapitalisierung von Berkshire Hathaway erstmals über die Schwelle von einer Billion US-Dollar gestiegen ist. Damit ist die Buffett-Holding das erste Unternehmen außerhalb der Technologiebranche, dem das gelungen ist. Aktuell liegt der Börsenwert von Berkshire Hathaway jedoch mit 964,8 Milliarden US-Dollar wieder klar unter der runden Marke - eine Folge der andauernden Verlustserie.

Redaktion finanzen.net