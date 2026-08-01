Pride Holdings Group Registered Shs Aktie
ISIN: US42470Q2049
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01.08.2026 02:27:20
Berlin Pride attack: Are German juvenile courts too lenient?
The terror attack on Berlin Pride has put the work of juvenile courts into the spotlight. Many argue the 21-year-old perpetrator should have been in prison at the time of the attack.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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