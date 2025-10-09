09.10.2025 21:29:38

Berlin und Kiew kooperieren bei IT für das Militär

KIEW (dpa-AFX) - Deutschland und die Ukraine haben nach Angaben aus Kiew einen Vertrag über die Zusammenarbeit bei der Digitalisierung des Militärs geschlossen. Der Vertrag gelte von 2026 bis 2028 und sehe etwa die Finanzierung von drei für die Streitkräfte wichtigen IT-Projekten vor, teilte das ukrainische Verteidigungsministerium mit. Vizeministerin Oksana Fertschuk sprach von einem "Signal dafür, dass die Hilfe bei der Digitalisierung der Streitkräfte wächst".

Gefördert wird so der Ausbau des Programms Delta, das der Steuerung der Kriegsführung auf dem Schlachtfeld dient und den Stabsoffizieren helfen soll, die oft unübersichtliche Lage im Gefecht zu managen. Gefördert werden daneben noch die Apps Armija+ und Reserw+, die der internen Verwaltung der Streitkräfte dienen.

Der von Russlands Präsident Wladimir Putin vor mehr als dreieinhalb Jahren befohlene Krieg gegen die Ukraine hat sich auch zu einer technologischen Auseinandersetzung entwickelt. Gerade die Ukraine ist auf Innovationen in der Kommunikation und Waffentechnik angewiesen, um den an Feuerkraft und Mannstärke überlegenen russischen Truppen Widerstand leisten zu können./bal/DP/he

