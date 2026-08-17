Berto Acquisition präsentierte Quartalsergebnisse

Berto Acquisition ließ sich am 14.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Berto Acquisition die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Berto Acquisition hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,03 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,050 USD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at