Besondere Farbeffekte: So können Tesla-Kunden bald ihr Fahrzeug bestellen

Erst kürzlich kündigte Elon Musk einen neuen Rotton an, mit dem Autos in der Gigafactory bei Berlin lackiert werden sollen. Durch ein App-Update wurden nun weitere neue Farben veröffentlicht.

• Gigafactory in Grünheide soll modernste Lackierereianlage der Welt werden• App-Update enthüllt neue Farben• Außergewöhnliche Farben in der Gigafactory Shanghai gesichtet

Nachdem sich ein Twitter-Nutzer an den Tesla-CEO Elon Musk mit der Bitte gewandt hatte, die Farbe Weiß als kostenfreie Standardauswahl abzulösen und diese durch zum Beispiel Silber zu ersetzen, zeigte sich Musk zustimmend. Er erwiderte, dass er das Thema mit seinem Team besprechen würde.

Good point, will discuss with team. Floki pic tomorrow. - Lorde Edge (@elonmusk) October 2, 2021

Außerdem kündigte Musk bei dem Giga-Fest in Grünheide im Oktober neue Farbtöne und -effekte an, wie teslamag berichtet.

Diese Farben sind für die Gigafactory in Grünheide geplant

Die Lackiererei der deutschen Gigafactory in Grünheide soll laut Musk die modernste Anlage der Welt werden. Hier sollen besondere Farbeffekte möglich gemacht werden, so Musk laut teslamag. Eine der Farben, die für die deutsche Gigafactory ausgewählt wurde, ist die Farbe "deep crimson", die außerdem Musks Lieblingsfarbe für Elektroautos sein soll, wie er in einem Tweet selbst angibt. Dabei handelt es sich um ein tiefes und dunkles Rot.

New deep crimson from Giga Berlin is my favorite July 19, 2020

Genauere Informationen über die Farben, die in Grünheide hergestellt werden sollen, gibt es bislang nicht. Jedoch soll Musk bei dem Giga-Fest angekündigt haben, dass es für den Tesla Model Y drei neue Farboptionen geben soll, die jedoch nicht zu den fünf bereits bestehenden dazukommen, sondern andere drei Farben ersetzen, so teslamag. Um welche zwei Farben es sich handelt, die sich zu dem neuen Rotton dazugesellen, ist bislang unklar. Einen kleinen möglichen Hinweis dazu gab es jedoch auf einem LinkedIn-Beitrag der Personal-Managerin der Gigafactory bei Berlin, der im Februar 2021 veröffentlicht wurde, erklärt teslamag. Der Beitrag zeigte vier Tesla-Autos, von denen eines rot, eines metallisch-grün und eines tief metallisch-blau war.

Drei neue Farben durch App-Update enthüllt

Nun wurden die drei Farben, in denen in der Gigafactory nahe Berlin produziert werden soll, wohl durch ein App-Update enthüllt. Wie elektrec berichtet, konnten einige findige Internetspürnasen in der neuen Aktualisierung der Tesla-Mobil-App eine Liste von drei Farben ausmachen. Darunter außer der von Musk angekündigten Farbe "Deep Crimson Multicoat" auch die Farben "Abyss Blue Multicoat" und "Mercury Silver Metallic". Offen bleibt nur noch die Frage, für welche Modelle diese Farben in Zukunft zur Verfügung stehen sollen und ob in all diesen Farben in der Gigafactory Grünheide produziert werden soll, so elektrec.

Neue Tesla-Farben in chinesischer Gigafactory gesichtet

Doch es gibt nicht nur um die Gigafactory in Deutschland Gerüchte und Spekulationen zu neuen Farben. Wie elektrec berichtet, wurden in der Gigafactory in Shanghai eine Reihe von Tesla-Modellen in außergewöhnlichen Farben gesichtet. Auf einem offiziellen Weibo-Account erklärte der US-amerikanische Hersteller von Elektroautos im letzten Jahr, dass das Unternehmen zukünftig Werkslackierungen in China anbieten würde. Nun wurden bei einem Drohnenflug erste Autos auf dem Gelände der Gigafactory in Shanghai gesichtet, die in neuen Farben auftreten. Ob es sich dabei jedoch um Lackierungen oder Folierungen handelt, kann nicht gesagt werden, erklärt elektrec. Die Vielfalt der Farben, darunter Hellblau, Türkis und sogar Rosa, könnte jedoch auf Folierungen hindeuten. Handelt es sich dabei tatsächlich um Farben, die direkt vom Werk stammen, stellt sich die Frage, wie viel Tesla dafür verlangt und ob sie auf andere Märkte ausgedehnt werden, so elektrec.

E. Schmal/Redaktion finanzen.at