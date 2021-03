Besser als Bitcoin: JPMorgan-Analysten halten Fintechs für die stärksten Gewinner der Corona-Krise

Trotzdem glauben die Experten, dass der Kurs des Bitcoin in Zukunft noch weiter steigen könnte. Aufgrund seines begrenzten Angebots - es können insgesamt niemals mehr als 21 Millionen Einheiten der Internetwährung existieren - gilt er als digitales Wertaufbewahrungsmittel und moderne Alternative zu Gold . Die Strategen von JPMorgan erklären, dass der aktuelle Bitcoin-Kurs langfristig aber "unhaltbar" sei, wenn die Kryptowährung nicht weniger volatil werde. So könne der Bitcoin zwar bis auf 146.000 US-Dollar steigen, dazu müsse sich seine Volatilität aber der von Gold annähern. Bis es aber so weit sein könnte, müssten noch einige Jahre vergehen, sind sich die Experten sicher. Sowohl Bitcoin als auch Gold werden in der Krise als potentielle Absicherung gegen Inflation genutzt, was die Preise beider Anlagegüter weiter in die Höhe treibe. Laut den Experten sei gegen Diversifizierung zwar nichts einzuwenden, die beliebteste Kryptowährung sei dennoch eine schlechte Absicherung gegen sinkende Aktienkurse.

Zum jüngsten Bekanntheitsanstieg der Internetwährung hat sicherlich auch beigetragen, dass Tesla -CEO Elon Musk sich in den letzten Wochen vermehrt positiv geäußert und die Rekordjagd damit noch zusätzlich befeuert hat - kurz bevor der E-Auto-Hersteller bekanntgab, selbst in die Cyber-Devise investiert zu haben. Daran, dass das Krypto-Urgestein bald vollständig zum Mainstream wird, glauben die Analysten der US-Großbank JPMorgan dennoch nicht. "Die Bitcoin-Preise haben ihren kometenhaften Aufstieg mit den Ankündigungen einer größeren Akzeptanz von Kryptowährungen durch Tesla, BNY Mellon und MasterCard fortgesetzt", so die Strategen in einer Notiz, die CNBC vorliegt. So könne der Bitcoin zwar zum "wirtschaftlichen Nebenschauplatz" werden, die Zukunft liege aber eher in Fintech-Unternehmen.

Der Bitcoin profitiert in der Corona-Krise von einer steigenden Beliebtheit, die sich in einer Kursrally manifestierte. Zwar ist der Cyber-Coin schon seit geraumer Zeit Gegenstand öffentlicher Diskussionen, immerhin entstand das zugehörige Netzwerk bereits 2009, einen wahren Run auf die digitale Devise - verbunden mit neuen Höchstständen - gab es aber erst während der Corona-Pandemie. So stellt der Bitcoin in dieser Zeit für viele Anleger eine attraktive Alternative zum Aktienmarkt dar, der vor allem zu Beginn der Krise einbrach. Seitdem markierte der Preis der Kryptowährung mehrere neue Rekordstände.

Goldpreis 1 724,55 -13,55 -0,78



