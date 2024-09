Best: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Best lud am 03.09.2024 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,58 PLN. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,560 PLN je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 97,3 Millionen PLN vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Best 94,8 Millionen PLN umgesetzt.

Redaktion finanzen.at