Best: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Best äußerte sich am 19.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Es stand ein EPS von 0,73 PLN je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Best noch ein Gewinn pro Aktie von 1,33 PLN in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 154,0 Millionen PLN – das entspricht einem Zuwachs von 57,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 97,7 Millionen PLN erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at