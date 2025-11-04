BETA Technologie a Aktie
WKN DE: A41PQV / ISIN: US0869211039
|
04.11.2025 03:51:31
BETA Technologies Prices Upsized IPO Of 29.85 Mln Shares At $34/shr
(RTTNews) - BETA Technologies, Inc., an electric aerospace company announced that it priced its upsized initial public offering of 29.85 million shares of its Class A common stock, par value $0.0001 per share, at a price to the public of $34.00 per share.
In addition, BETA granted the underwriters a 30-day option to purchase up to an additional 4.48 million shares of Class A common stock at the initial public offering price, less underwriting discounts and commissions.
The shares are expected to begin trading on the New York Stock Exchange on November 4, 2025 under the ticker symbol "BETA."
The offering is expected to close on November 5, 2025, subject to the satisfaction of customary closing conditions.
Morgan Stanley and Goldman Sachs & Co. LLC are serving as lead book-running managers for the offering. BofA Securities, Jefferies, TPG Capital BD, LLC and Citigroup are serving as book-running managers. Cantor, BTIG and Needham & Company are serving as bookrunners for the offering.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BETA Technologies Inc Registered Shs -A-mehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu BETA Technologies Inc Registered Shs -A-mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|BETA Technologies Inc Registered Shs -A-
|0,00
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich mit freundlichem Start in den November -- US-Börsen zum Handelsende uneins -- Börsen in Fernost letztlich höher
Der heimische Aktienmarkt begann den neuen Monat mit Aufschlägen. Der deutsche Markt zeigte sich am ersten Handelstag im November ebenso freundlich. Die US-Börsen wiesen unterschiedliche Vorzeichen aus. An den asiatischen Aktienmärkten ging es am Montag unterdessen ebenfalls nach oben.