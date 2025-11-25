Bosch Aktie
WKN: A0D8P1 / ISIN: INE323A01026
|
25.11.2025 17:15:28
Betriebsrat bangt um Jobs: Bosch-Beschäftigte haben "pure Angst"
Erst im September hat Bosch angekündigt, rund 13.000 Stellen abbauen zu wollen - vor allem in Deutschland. Der Konzern muss Milliarden sparen. Auch betriebsbedingte Kündigungen drohen. Die aktuellen Verhandlungen seien die härtesten, die man je geführt habe, heißt aus dem Betriebsrat.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
