Betriebsübernahmen - Weitere Details zu Programm "NextGen4Austria"

Das Wirtschaftsministerium und die Wirtschaftskammer (WKÖ) haben am Dienstag weitere Details zum Weiterbildungsprogramm "NextGen4Austria" bekanntgegeben. Das Programm soll junge Menschen, die einen Betrieb übernehmen, unterstützen. Im Jänner hatten die Regierungsparteien ÖVP, SPÖ und NEOS das Programm bereits angekündigt.

Interessenten können sich laut Programm-Webseite bis zum 12. April anmelden. Die 20 bis 25 Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollen in insgesamt sechs Modulen (die Hälfte in Präsenz) zwischen Ende Mai und Mitte Oktober auf ihre Aufgabe vorbereitet werden. Die Teilnahme kostet 500 Euro plus Reise- und Übernachtungskosten.

"Fast jedes vierte Arbeitgeberunternehmen steht vor einer Betriebsübergabe und mit einem erfolgreichen Verlauf entscheidet sich, ob Arbeitsplätze gesichert und regionale Wertschöpfung erhalten bleiben können", sagte Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) in einer Aussendung. "Mit 'NextGen4Austria' schaffen wir gezielt die Strukturen, die es dafür braucht: ein bundesweites Weiterbildungs- und Coachingangebot, persönlichen Wissenstransfer und starke Netzwerke", fügte WKÖ-Präsidentin Martha Schultz an.

spo/sag