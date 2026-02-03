|
03.02.2026 16:36:00
Betriebsübernahmen - Weitere Details zu Programm "NextGen4Austria"
Interessenten können sich laut Programm-Webseite bis zum 12. April anmelden. Die 20 bis 25 Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollen in insgesamt sechs Modulen (die Hälfte in Präsenz) zwischen Ende Mai und Mitte Oktober auf ihre Aufgabe vorbereitet werden. Die Teilnahme kostet 500 Euro plus Reise- und Übernachtungskosten.
"Fast jedes vierte Arbeitgeberunternehmen steht vor einer Betriebsübergabe und mit einem erfolgreichen Verlauf entscheidet sich, ob Arbeitsplätze gesichert und regionale Wertschöpfung erhalten bleiben können", sagte Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) in einer Aussendung. "Mit 'NextGen4Austria' schaffen wir gezielt die Strukturen, die es dafür braucht: ein bundesweites Weiterbildungs- und Coachingangebot, persönlichen Wissenstransfer und starke Netzwerke", fügte WKÖ-Präsidentin Martha Schultz an.
spo/sag
