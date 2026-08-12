Vertiv Holdings Aktie
WKN DE: A2PZ5A / ISIN: US92537N1081
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12.08.2026 11:20:00
Better AI Infrastructure Stock: Vertiv vs. Eaton
The amount of capital being invested by artificial intelligence (AI) hyperscalers is mind-blowing. During recent earnings calls, Microsoft, Meta Platforms, Amazon, and Alphabet revealed plans to spend $732.5 billion on AI capital expenditures (capex) in 2026. Forecasts from Goldman Sachs and JPMorgan Chase project AI capex will top $1 trillion in 2027, with trillions more pouring in in the coming years.This huge capex spending has made Vertiv (NYSE: VRT) and Eaton (NYSE: ETN) attractive pick-and-shovel plays for the hardware boom. While both companies supply essential power and cooling systems, they appeal to different investor profiles. Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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