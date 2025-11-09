Ai Holdings Aktie
WKN DE: A0MML3 / ISIN: JP3105090009
|
09.11.2025 10:40:00
Better Artificial Intelligence Stock: BigBear.ai vs. Pony AI
BigBear.ai (NYSE: BBAI) and Pony AI (NASDAQ: PONY) represent two different ways to invest in the booming artificial intelligence (AI) market. BigBear.ai develops AI modules that can be plugged into edge networks to ingest data, identify trends, and predict outcomes. Pony AI builds its own robotaxis and driverless logistics vehicles.BigBear.ai went public by merging with a special purpose acquisition company (SPAC) in December 2021. Its stock opened at $9.84 per share, but it now trades at $6. Pony AI, which is based in both China and the U.S., went public via a traditional IPO at $13 a share last November and now trades at $16. Which of these AI stocks is a better buy right now?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Pony AI Inc (spons. ADRs)mehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Pony AI Inc (spons. ADRs)mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Ai Holdings Corp
|2 662,00
|0,72%
|Pony AI Inc (spons. ADRs)
|12,50
|2,46%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerShutdown-Ende in Sicht? ATX und DAX im Plus -- Asiens Börsen legen schlussendlich zu
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich den Handel am Montag mit Gewinnen. Anleger am deutschen Aktienmarkt werden ebenso wieder mutiger. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenstart nach oben.