WKN DE: A3CVQC / ISIN: US7707001027

28.10.2025 08:51:00

Better Fintech Stock: Robinhood vs. SoFi

Robinhood Markets (NASDAQ: HOOD) and SoFi Technologies (NASDAQ: SOFI) both want to disrupt traditional financial institutions with their fintech platforms. Robinhood simplified investing with its streamlined app and commission-free trades. SoFi, which initially only offered student loans, has evolved into a one-stop online shop for various financial services.Over the past 12 months, Robinhood's stock has surged more than 400% as SoFi's stock rallied nearly 170%. Let's see why these stocks soared -- and which one is a better buy.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
