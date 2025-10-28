Robinhood Aktie
WKN DE: A3CVQC / ISIN: US7707001027
|
28.10.2025 08:51:00
Better Fintech Stock: Robinhood vs. SoFi
Robinhood Markets (NASDAQ: HOOD) and SoFi Technologies (NASDAQ: SOFI) both want to disrupt traditional financial institutions with their fintech platforms. Robinhood simplified investing with its streamlined app and commission-free trades. SoFi, which initially only offered student loans, has evolved into a one-stop online shop for various financial services.Over the past 12 months, Robinhood's stock has surged more than 400% as SoFi's stock rallied nearly 170%. Let's see why these stocks soared -- and which one is a better buy.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
