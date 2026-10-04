Better Quantum Computing Stock: Alphabet vs. IonQ

Quantum computing has a huge market opportunity that's quickly approaching. Many in the industry now project 2029 as the year viable quantum computing technology arrives, which isn't all that far away. Companies of all sizes are vying for viable quantum computing technology, including some of the largest in the world. At the same time, several upstarts are attempting to capture market share, and this new technology has the potential to create several incredible new companies.

One of the brightest quantum computing upstarts is IonQ (NYSE: IONQ). IonQ is taking a different approach to quantum computing than its peers, and it's looking very promising. Another major competitor is Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL), the world's third-largest company.

These two are completely different sizes and have different return levels, but which is the better investment?

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