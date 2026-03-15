IonQ Aktie
WKN DE: A3C4QT / ISIN: US46222L1089
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15.03.2026 11:35:00
Better Quantum Computing Stock: Rigetti Computing vs. IonQ
IonQ (NYSE: IONQ) and Rigetti Computing (NASDAQ: RGTI) are two of the most popular quantum computing investment options available on the market. Both companies are racing toward providing a commercially viable quantum computer -- a market that McKinsey & Company believes could be worth up to $72 billion annually by 2035. That's a huge market that doesn't exist right now, and picking the right stock could make investors a ton of money, while choosing the wrong one could lead to a position going to $0.So, which one is the better stock pick? Let's take a look.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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|Rigetti Computing Inc Registered Shs
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