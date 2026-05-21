Quantum Aktie

Quantum für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 924829 / ISIN: US7479062041

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21.05.2026 13:13:02

US to invest $2bn in nine quantum computing companies

Beneficiaries include start-up backed by firm with links to the Trump familyWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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