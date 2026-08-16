Redwire Aktie

Redwire für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3D013 / ISIN: US75776W1036

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16.08.2026 15:14:25

Better Space Stock: Redwire or Kratos Defense?

Redwire (NYSE: RDW) and Kratos (NASDAQ: KTOS) supply the hidden systems that keep satellites powered, connected and operational. Both could benefit as the space economy expands, but Redwire's broader hardware portfolio and emerging in-space manufacturing strategy may offer the more compelling long-term upside.Stock prices used were the market prices of Aug. 13, 2026. The video was published on Aug. 13, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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