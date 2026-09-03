Lucid Aktie
WKN DE: A3CVXG / ISIN: US5494981039
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03.09.2026 15:45:00
Better Stock: Lucid vs. Rivian (Hint: It's All About Shareholder Dilution)
The U.S. transition to electric vehicles (EVs) hasn't been a smooth ride thus far. Following the end of the federal $7,500 EV tax credit and a weakening of fuel economy regulations, young EV makers have had a tough time generating as much demand as anticipated only a few years ago.That said, the transition will go on, and will eventually accelerate, and that leaves investors who want to buy into this EV future a few options.On the riskier end of the scale, investors might be comparing Rivian Automotive (NASDAQ: RIVN) and Lucid Group (NASDAQ: LCID). Here's one major factor to remember: shareholder dilution.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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