Better Tech Stock: Micron vs. Broadcom
Few chipmakers have benefited more from the outsized enthusiasm for all things artificial intelligence (AI) than Micron Technology (NASDAQ: MU) and Broadcom (NASDAQ: AVGO).The returns have been staggering for both. Last year, Micron was one of the best-performing stocks on the market, and it continues to churn higher in 2026. Micron stock is up 38% year to date as of Feb. 4 and 338% over the past 12 months. Over the past three-year bull market, it has had an average annualized return of 84.4%, and over the past five years, it has gained 37.7% per year. Broadcom has slipped a bit so far this year, down about 9.7% year to date and up 43.5% over the past 12 months. But its longer-term numbers are similar to Micron's, with average annualized returns of 73.4% over the past three years and 46.3% over the past five years.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
