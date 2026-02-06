|
Geändert am: 06.02.2026 09:11:55
ATX und DAX im Minus -- Asiens Börsen mehrheitlich fester
AUSTRIA
Die heimische Börse verbucht vor dem Wochenende Verluste.
Der ATX gibt kurz nach Handelsstart 0,71 Prozent auf 5.597,01 Punkte ab.
Der starke Euro und eine nachlassende Inflation setzten die Europäische Zentralbank (EZB) beim Leitzins nicht unter Zugzwang. Sie beließ ihn am Donnerstag bei 2,0 Prozent. Laut EZB-Chefin Christine Lagarde kam die Euro-Stärke auf der Sitzung zur Sprache. Man habe zwar kein Ziel für den Wechselkurs: "Aber wir sind uns bewusst, dass er sowohl für die Wachstums- als auch für die Inflationsaussichten wichtig ist."
Unternehmensseitig meldete sich zunächst der steirische Maschinen- und Anlagenbauer Andritz mit den vorläufigen Geschäftszahlen für das Jahr 2025 zu Wort.
DEUTSCHLAND
Der deutsche Leitindex notiert am Freitag tiefer.
Der DAX verliert anfänglich 0,16 Prozent auf 24.452,15 Punkte.
Nach dem jüngsten Stabilisierungsversuch im DAX kommt es am Freitag erneut zu einem Dämpfer. Tags zuvor war der DAX zwischenzeitlich bereits auf fast 24.272 Punkte gesackt, fing sich aber knapp über dem Jahrestief. Im nachbörslichen Handel zeigt sich mit dem zweistelligen Kursrutsch bei Amazon nun aber, wie hartnäckig gerade die KI-Sorgen der Anleger sind. Der Handelsriese will in diesem Jahr rund 200 Milliarden US-Dollar unter anderem in KI, Chips, Robotik und Satelliten stecken.
WALL STREET
An den US-Börsen hatten am Donnerstag die Verkäufer die Oberhand.
Der Dow Jones ging 1,20 Prozent tiefer bei 48.908,17 Punkten aus dem Handel.
Auch der NASDAQ Composite schloss schwächer und verlor 1,59 Prozent auf 22.540,59 Indexpunkte.
Damit knüpfte die Wall Street an die Vortagesabgaben an. Denn die Verunsicherung mit Blick auf die Softwarebranche dauerte an. Eine Erholung vom Absturz des Sektors in den vergangenen Tagen ist nicht in Sicht. Auslöser war das KI-Unternehmen Anthropic, das ein Zusatzmodell für seinen Chatbot Claude vorgestellt hatte, das auch juristische Aufgaben übernehmen kann. Am Markt sieht man dadurch das Geschäftsmodell der Anbieter von Software-as-a-Service gefährdet.
Vor diesem Hintergrund wurde die Absicht von Alphabet, die Investitionen 2026 zu verdoppeln, kritisch hinterfragt, zumal der Markt von deutlich niedrigeren Ausgaben ausgegangen war. Daher steht der gesamte Technologiesektor unter Druck.
ASIEN
Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentieren sich am Freitag mehrheitlich höher.
So zeigt sich der Nikkei 225 in Tokio zwischenzeitlich mit einem Plus von 0,65 Prozent bei 54.165,80 Punkten.
Auf dem chinesischen Festland steigt der Shanghai Composite derweil um 0,27 Prozent auf 4.086,38 Zähler.
Abwärts geht es unterdessen in Hongkong: Der Hang Seng fällt 0,83 Prozent auf 26.662,11 Einheiten zu.
Kein einheitliches Bild präsentiert am Freitagmorgen der Blick auf die asiatischen Aktienmärkte. Ausgelöst durch einen neuerlichen Abverkauf von Technologiewerten an der Wall Street herrscht auch hier die Risikoaversion vor. An der Börse in Tokio sind die am Wochenende anstehenden vorgezogenen Wahlen das Thema. Japanische Staatsanleihen legen in Tokio im Sog der nächtlichen Kursgewinne von US-Staatsanleihen zu. Allerdings könnte vor den Wahlen zum japanischen Unterhaus an diesem Sonntag eine abwartende Haltung vorherrschen. Laut Umfragen lokaler Medien liegt das Momentum bei der Liberaldemokratischen Partei, schreiben die Strategen von TD Securities. "Wir weisen einer absoluten Mehrheit für Premierministerin Takaichi eine Wahrscheinlichkeit von 65 Prozent zu", so die Strategen. In diesem Szenario würde die JGB-Zinskurve steiler gehen und der Dollar zum Yen dürfte in Richtung 160,00 steigen, fügen die Strategen hinzu. Die Rendite der 10-jährigen japanischen Staatsanleihe sinkt leicht auf 2,190 Prozent.
Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX
Unternehmensdaten
|Datum
|Unternehmen/Event
|06.02.26
|A&D Co Ltd / Quartalszahlen
|06.02.26
|Accel Frontline Ltd Dematerialised / Quartalszahlen
|06.02.26
|Aditya Ispat Ltd Dematerialised / Quartalszahlen
|06.02.26
|Ador Multiproducts Ltd Dematerialised / Quartalszahlen
|06.02.26
|Advanced Media Inc / Quartalszahlen
|06.02.26
|AerCap Holdings N.V.Shs / Quartalszahlen
|06.02.26
|AGC Inc. Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-5 Sh / Quartalszahlen
|06.02.26
|Aker Solutions ASA / Quartalszahlen
Wirtschaftsdaten
|Datum
|Unternehmen
|06.02.26
|Leistungsbilanz
|06.02.26
|Gesamte Haushaltsausgaben (Jahr)
|06.02.26
|JP Devisenreserven
|06.02.26
|National Australia Bank's Business Confidence (QoQ)
|06.02.26
|RBI Zinssatzentscheidung
|06.02.26
|Reposatz - Reverse
|06.02.26
|Führender Wirtschaftsindex
|06.02.26
|Index der gesamtwirtschaftlichen Aktivität
|06.02.26
|Verbraucherausgaben
|06.02.26
|Brutto Gold- und Währungsreserven
|06.02.26
|Netto $Gold- und Währungsreserven
|06.02.26
|ECB's President Lagarde speech
|06.02.26
|EZB-Mitglied Cipollone spricht
|06.02.26
|Industrieproduktion s.a. w.d.a. (Jahr)
|06.02.26
|Halifax Immobilienpreise (Monat)
|06.02.26
|Halifax Immobilienpreise (3M/Jahr)
|06.02.26
|Produktionsertrag
|06.02.26
|Industrieproduktion (im Monatsvergleich)
|06.02.26
|Handelsbilanz
|06.02.26
|Importe (Monat)
|06.02.26
|Exporte (Monat)
|06.02.26
|Industrieproduktion s.a. (Monat)
|06.02.26
|Industrieertrag (im Jahresvergleich)
|06.02.26
|Leistungsbilanz
|06.02.26
|Handelsbilanz EUR
|06.02.26
|Importe, EUR
|06.02.26
|Exporte, EUR
|06.02.26
|Devisenreserven
|06.02.26
|Industrieproduktion (im Jahresvergleich)
|06.02.26
|Bauproduktion ( Jahr )
|06.02.26
|Außenhandelsbilanz ( Monat )
|06.02.26
|Großhandelspreis n.s.a (Jahr)
|06.02.26
|Großhandelspreise n.s.a (Monat)
|06.02.26
|Industrieproduktion s.a. ( Jahr )
|06.02.26
|Arbeitslosenquote
|06.02.26
|Außenhandelsbilanz
|06.02.26
|Rede von Kocher der EZB
|06.02.26
|Verbraucherpreisindex - Kernrate ( Monat )
|06.02.26
|Verbraucherpreisindex (Monat)
|06.02.26
|Bankkredit-Wachstum
|06.02.26
|Devisenreserven, USD
|06.02.26
|M3-Geldmenge
|06.02.26
|Verbrauchervertrauen, saisonbereinigt
|06.02.26
|Verbraucherzuversicht
|06.02.26
|BoE-Mitglied Pill spricht
|06.02.26
|Zentralbank-Devisenreserven
|06.02.26
|Durchschnittliche Stundenlöhne (Jahr)
|06.02.26
|Durchschnittliche Stundenlöhne (Jahr)
|06.02.26
|Erwerbsbeteiligungsquote
|06.02.26
|U6 Unterbeschäftigungsquote
|06.02.26
|Arbeitslosenquote
|06.02.26
|Durchschnittliche wöchentliche Arbeitsstunden
|06.02.26
|Durchschnittliche Stundenlöhne (Jahr)
|06.02.26
|Arbeitslosenquote
|06.02.26
|Nettoveränderung der Beschäftigung
|06.02.26
|Durchschnittliche Stundenlöhne (Monat)
|06.02.26
|Erwerbsquote
|06.02.26
|Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft
|06.02.26
|Kassenbestand des Finanzministeriums
|06.02.26
|Ivey Einkaufsmanagerindex s.a
|06.02.26
|Ivey Einkaufsmanagerindex
|06.02.26
|Uni-Michigan: Verbrauchervertrauen
|06.02.26
|Uni-Michigan: Erwartungen der Verbraucher
|06.02.26
|Uni-Michigan: Inflationserwartungen der Verbraucher (1 Jahr)
|06.02.26
|Uni-Michigan: Fünfjährige Inflationserwartung der Verbraucher
|06.02.26
|Industrieproduktion
|06.02.26
|Fed-Mitglied Jefferson spricht
|06.02.26
|Baker Hughes Plattform-Zählung
|06.02.26
|Indutrieertrag, nicht saisonbereinigt (im Monatsvergleich)
|06.02.26
|Verbraucherkredit
|06.02.26
|CFTC S&P 500 NC Netto-Positionen
|06.02.26
|CFTC Öl NC Netto-Positionen
|06.02.26
|CFTC EUR NC Netto-Positionen
|06.02.26
|CFTC Gold NC Netto-Positionen
|06.02.26
|CFTC AUD NC Netto-Positionen
|06.02.26
|CFTC JPY NC Netto-Positionen
|06.02.26
|CFTC GBP NC Netto-Positionen