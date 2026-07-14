Integrated Aktie
ISIN: KW0EQ0608889
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14.07.2026 11:30:00
Better Vertically Integrated Space Stock: SpaceX or Rocket Lab?
In the space business, the companies pulling ahead share a common trait: They don't just do one thing. They build the rocket, launch it, make the satellites it carries, and increasingly sell the service those satellites provide.That approach, called vertical integration, is the strategy investors should be studying, and the two purest public examples are Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX) (SpaceX) and Rocket Lab (NASDAQ: RKLB). Both are chasing the same integrated model, but which one is the better stock to own for it?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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