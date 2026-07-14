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Geändert am: 14.07.2026 07:08:56

Asiens Börsen vorwiegend schwächer

In Asien geht es am Dienstag mehrheitlich nach unten.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt präsentierte sich im Montagshandel leichter.

So eröffnete der ATX bereits mit einem Abschlag und bewegte sich auch anschließend abwärts. Sein Schlussstand: 6.464,30 Punkte (-0,32 Prozent).

Einerseits eskalierte am Wochenende erneut die Lage im Iran-Krieg, andererseits gerieten die Halbleiteraktien in Europa nach negativen Vorgaben aus Asien unter Druck.

Im Iran-Krieg haben sich die militärischen Spannungen zwischen den USA und dem Iran wieder deutlich verschärft. Nach schweren gegenseitigen Raketen- und Drohnenangriffen erklärte die Regierung in Teheran, die strategisch wichtige Straße von Hormuz erneut gesperrt zu haben. Dies trieb die Ölpreise in die Höhe. Die iranischen Revolutionsgarden teilten am Montag mit, sie hätten als Reaktion auf jüngste US-Angriffe amerikanische Militäreinrichtungen am Persischen Golf ins Visier genommen. Das US-Militär erklärte hingegen, die Schifffahrt durch die Meerenge von Hormuz laufe weiter. Die erneute Gewalt stellt das im vergangenen Monat geschlossene Übergangsabkommen zwischen Washington und Teheran infrage.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt agierten die Anleger am Montag vorsichtig.

So startete der DAX tiefer und drehte im Anschluss zunächst moderat ins Plus, bevor er am Nachmittag an die Nulllinie zurückfiel. Letztlich konnte er jedoch wieder etwas hinzugewinnen und beendete den Handel 0,19 Prozent höher bei 25.114,25 Punkten.

Der weiter eskalierende Nahost-Konflikt hat den DAX am Montag weitgehend kaltgelassen. "Schnäppchenjäger haben den DAX zurück über die Marke von 25.000 Punkten gekauft", kommentierte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst bei CMC Markets. "Die Käufer blenden die potenziellen Folgen der jüngsten Eskalation im Nahen Osten vorerst aus." Große Kursausschläge blieben jedoch aus.

Das US-Militär attackierte in der Nacht auf Montag den Iran erneut für mehrere Stunden, nachdem es das Land bereits am Wochenende angegriffen hatten. Flugabwehrsysteme, Radaranlagen, Raketenstellungen und Drohnenstandorte sowie kleinere Boote seien zerstört worden, um dem Iran weitere Attacken auf den internationalen Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus zu erschweren, hieß es. Es war bereits die vierte Angriffswelle der USA, seit die Feindseligkeiten in der Nacht zu Mittwoch wieder aufflammten. Zuletzt erklärte das US-Militär seine Attacken für beendet.

WALL STREET

Die US-Börsen präsentierten sich zum Wochenstart mit negativer Tendenz.

So gewann der Dow Jones Industrial zu Beginn noch, fiel im Verlauf aber knapp unter die Nulllinie. Er verabschiedete sich mit einem Minus von 0,26 Prozent bei 52.498,82 Punkten in den Feierabend.
Der Techwerteindex NASDAQ Composite gab zur Eröffnung unterdessen deutlich nach und verlor in der Folge weiter an Boden. Hier stand am Ende ein Abschlag von 1,55 Prozent auf 25.873,18 Zähler an der Kurstafel.

Die US-Aktienmärkte haben am Montag aufgrund weiter zunehmender Spannungen zwischen den USA und dem Iran nachgegeben. Technologiewerte standen angesichts enormer Kursgewinne infolge der KI-Euphorie besonders unter Druck.

>Nach neuen US-Angriffen auf den Iran kündigte US-Präsident Donald Trump die Wiederaufnahme der Seeblockade gegen Schiffe an, die iranische Häfen ansteuern oder von diesen abfahren. Zugleich drohte er, dass die USA fortan für die sichere Fahrt durch die Straße von Hormus Einnahmen von 20 Prozent des Frachtwertes für sich beanspruchen. Das US-Militär hatte in der Nacht auf Montag den Iran erneut attackiert, nachdem bereits am Wochenende Angriffe erfolgt waren.

ASIEN

Die Börsen in Asien weisen am Dienstag überwiegend rote Vorzeichen aus.

In Tokio notiert der Nikkei 225 mit einem minimalen Gewinn von 0,13 Prozent bei 67.328,26 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland fällt der Shanghai Composite um 0,66 Prozent auf 3.887,92 Punkte.

In Hongkong sinkt der Hang Seng um 0,47 Prozent auf 24.099,89 Indexpunkte.

An den ostasiatischen Börsen geht es im Handelsverlauf am Dienstag abwärts.
Während an der technologielastigen Börse in Seoul nach dem Höhenflug sein Jahresbeginn auch Gewinnmitnahmen eine Rolle spielen dürften, belasten in der Breite vor allem die nach oben geschossenen Ölpreise, nachdem sich die USA und der Iran im Nahost-Konflikt wieder mit gegenseitigen Angriffen überziehen. Die Lage in der unter anderem für Öltransporte so wichtigen Strasse von Hormus ist weiter unklar. Während der Iran sie für nicht passierbar erklärt hat, behaupten die USA, sie sei durchfahrbar, es werde aber eine neue Seeblockade gegen den Iran geben. Zugleich kündigte US-Präsident Trump an, künftig eine Art Schutzgebühr für die Passage von 20 Prozent des Frachtwertes zu verlangen. Gleichzeitig schürten erneute US-Militärschläge gegen den Iran die Angst vor Störungen der weltweiten Rohölversorgung.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX

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