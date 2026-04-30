BeWhere: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

BeWhere präsentierte in der am 28.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

BeWhere hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,6 Millionen CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 20,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4,7 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Der Gewinn je Aktie lag im Geschäftsjahr bei 0,010 CAD. Im Vorjahr waren ebenfalls 0,010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 21,46 Millionen CAD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 17,53 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at