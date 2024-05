Bezeq The Israel Telecommunication legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Bezeq The Israel Telecommunication hat am 22.05.2024 die Bücher zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es stand ein EPS von 0,15 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Bezeq The Israel Telecommunication noch ein Gewinn pro Aktie von 0,160 USD in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 615,4 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 5,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bezeq The Israel Telecommunication 653,0 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at