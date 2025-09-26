General Cable Aktie

General Cable für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 907001 / ISIN: US3693001089

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
26.09.2025 14:26:41

BGC Extends Exchange Offer Of 6.150% Senior Notes

(RTTNews) - BGC Group, Inc. (BGC), a marketplace, data, and financial technology company, on Friday announced that it has extended its offer to exchange $700 million aggregate principal amount of its outstanding 6.150% Senior Notes due 2030

The principal amount of old notes was issued and sold in April 2025 in a private offering.

The exchange offer, which was previously scheduled to expire at 5 pm New York Time on September 25, is now extended to 5 pm on October 3.

The aggregate principal amount of $699.77 million, or 99.9% of the outstanding old notes, was tendered in the exchange offer at 5 pm on September 25.

On Thursday, BGC closed trading, 0.84% higher at $9.59 on the Nasdaq.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu General Cable Corp.mehr Nachrichten

Keine Nachrichten verfügbar.

Analysen zu General Cable Corp.mehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

21.09.25 Gold, Öl & Co. in KW 38: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.09.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 38
20.09.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
20.09.25 KW 38: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
19.09.25 KW 38: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Nach neuen Pharmazöllen warten Anleger auf US-Inflationsdaten: ATX fällt zurück -- DAX legt zu -- Asiens Börsen beenden Handelswoche tiefer.
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Freitag im Handelsverlauf wieder zurück an die Nulllinie. Der DAX zeigt sich höher. Anleger in Asien trennten sich am Freitag mehrheitlich von ihren Investments.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen