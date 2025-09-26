General Cable Aktie
WKN: 907001 / ISIN: US3693001089
|
26.09.2025 14:26:41
BGC Extends Exchange Offer Of 6.150% Senior Notes
(RTTNews) - BGC Group, Inc. (BGC), a marketplace, data, and financial technology company, on Friday announced that it has extended its offer to exchange $700 million aggregate principal amount of its outstanding 6.150% Senior Notes due 2030
The principal amount of old notes was issued and sold in April 2025 in a private offering.
The exchange offer, which was previously scheduled to expire at 5 pm New York Time on September 25, is now extended to 5 pm on October 3.
The aggregate principal amount of $699.77 million, or 99.9% of the outstanding old notes, was tendered in the exchange offer at 5 pm on September 25.
On Thursday, BGC closed trading, 0.84% higher at $9.59 on the Nasdaq.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu General Cable Corp.mehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu General Cable Corp.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach neuen Pharmazöllen warten Anleger auf US-Inflationsdaten: ATX fällt zurück -- DAX legt zu -- Asiens Börsen beenden Handelswoche tiefer.
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Freitag im Handelsverlauf wieder zurück an die Nulllinie. Der DAX zeigt sich höher. Anleger in Asien trennten sich am Freitag mehrheitlich von ihren Investments.