Anglo American Aktie
WKN DE: A0MUKL / ISIN: GB00B1XZS820
|
23.11.2025 13:41:30
BHP makes renewed takeover approach to Anglo American: sources
The commodities giant has made overtures to Anglo American in recent daysWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!