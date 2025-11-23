Anglo American Aktie
WKN DE: A0MUKL / ISIN: GB00B1XZS820
24.11.2025 00:42:06
BHP walks away after fresh approach for Anglo American fails
Under the UK Takeover Code, the company is now barred from making a bid for six monthsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
