Anglo American Aktie
WKN DE: A0MUKL / ISIN: GB00B1XZS820
|
23.11.2025 23:29:50
BHP walks away from fresh Anglo American talks
Australian miner recently held talks with UK rival following $50bn Teck dealWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!