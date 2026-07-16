Iron Ore Holdings LtdShs Aktie
WKN: A0EAGW / ISIN: AU000000IOH2
|
16.07.2026 08:12:07
BHP’s Australian iron ore workers go on strike
Operations in key Pilbara region have been under threat from new projects including Simandou mine in GuineaWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!