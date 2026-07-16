Iron Ore Holdings LtdShs Aktie

Iron Ore Holdings LtdShs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0EAGW / ISIN: AU000000IOH2

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16.07.2026 08:12:07

BHP’s Australian iron ore workers go on strike

Operations in key Pilbara region have been under threat from new projects including Simandou mine in GuineaWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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